جدة - نرمين السيد - قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عبر صفحة "تلسكوب جيمس ويب" الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن مرصد شاندرا للأشعة السينية تعاون مع تلسكوب ويب لإنشاء صورة مركبة مذهلة جديدة لسديم "الرتيلاء"، مضيفة أن الأشعة السينية لشاندرا "الموضحة باللونين الأزرق الملكى والبنفسجى" تحدد الغازات شديدة السخونة وبقايا انفجار المستعر الأعظم، بينما يكشف "ويب" عن تشكل "نجوم طفلة".





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ناسا تنشر صورة مذهلة لـ «سديم الرتيلاء» بمجرة درب التبانة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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