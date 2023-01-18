بتكنولوجيا الروافع المغناطيسية.. كندا تكشف عن قطارات فائقة السرعة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت "سى إن بى سى" أنه من المقرر بدء المرحلة الأولى من المشروع العام الجارى، وتستند المركبة إلى مبادئ مشابهة لمفهوم "الهايبرلوب"، أى نظام النقل عالى السرعة، الذى اشتهر به رجل الأعمال الأمريكى إيلون ماسك.

ويمكن للقطارات السفر بسرعة ألف كيلومتر فى الساعة أى أسرع من الطائرات أحيانًا.