تغريدة تتسبب فى محاكمة إيلون ماسك

جدة - نرمين السيد - ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" اليوم الثلاثاء أن محاكمة إيلون ماسك بشأن التغريدة التى زعم فيها أنه سيحول شركة "تسلا" إلى ملكية خاصة فى صفقة قيمتها 72 مليار دولار (58.7 مليار جنيه إسترلينى) ستبدأ اليوم.





وأشارت "بى بى سى" إلى أن مساهمى تسلا رفعوا دعوى قضائية ضد ماسك، متهمين إياه بأنه تلاعب بسعر سهم الشركة، وفى عام 2018 نشر ماسك تغريدة على موقع تويتر قال فيها إنه يملك "ضمانات لتمويل" صفقة تحويل شركة السيارات إلى ملكية خاصة، ومع ذلك، لم يؤمّن التمويل، ولم تتحول الشركة إلى ملكية خاصة. وقال المساهمون إنهم خسروا مليارات الدولارات بسبب التغريدة بعد انخفاض سعر الأسهم، ومع ذلك، قال الرئيس التنفيذى للشركة إنه اعتقد أنه ضمن الحصول على تمويل، ولم يرتكب عمليات احتيال فى الأوراق المالية.

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