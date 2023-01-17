بعد هطول أمطار غزيرة.. النفايات تسد بحيرة «بوتبيك» الصربية (صورة)

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة البلقان الإخبارية، المتخصصة فى شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، أن النفايات اتجهت لمجرى نهر ليم الذى يصب فى بحيرة "بوتبيك"، وتجمعت خلف حاجز ممتد عبر البحيرة التى تم إنشاؤها لحماية محطة الطاقة الكهرومائية.

وتُظهر الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعى، وفى الصحافة الصربية مساحة شاسعة من الحطام الممتد عبر سطح البحيرة، والتى يظهر فيها حطام أجهزة منزلية، مثل الثلاجات والمجمدات والمواقد والحيوانات النافقة، سواء أليفة أو برية، بجانب المعادن المختلفة ولب الخشب والمواد البلاستيكية.

ومن جهتها، أوضحت محطة الطاقة الكهرومائية أنه تم استئجار حاويات ضخمة لنقل القمامة، وسيتم استخدام آلات إضافية لإزالة تراكم النفايات فى البحيرة.

ويعتبر نهر ليم نهرًا دوليًا يتدفق إلى صربيا من جمهورية الجبل الأسود المجاورة، ويقول كثيرون على الجانب الصربى "إن النفايات تم نقلها إلى مجرى النهر من الجبل الأسود، مما يزيد المشكلة تعقيدا"، فيما كان معهد جمهورية صربيا للأرصاد الجوية الهيدرولوجية قد حذر من احتمال هطول أمطار غزيرة فى الجبل الأسود وأجزاء من صربيا، بما يتضمن منطقة بريبوج تبدأ من اليوم وتستمر حتى السبت المقبل، بما يعنى ارتفاع منسوب المياه على نهر ليم بالقرب من مدينة بريجيبولى جنوب غرب صربيا ليصل إلى حد الحماية الطارئة من الفيضانات.