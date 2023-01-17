يدعم إنتاج 200 مليون بيكسل.. سامسونج تعلن إطلاق مستشعر ISOCELL HP2

جدة - نرمين السيد - وينطلق مستشعر ISOCELL HP2 الجديد من سامسونج بتقنية محسنة للبيكسل، ولقد بدأت سامسونج الإنتاج الضخم للمستشعر، فمن المتوقع أن يدعم المستشعر إصدارات سامسونج القادمة من سلسلة Galaxy S23.
ويدعم المستشعر الجديد من سامسونج إنتاج 200 مليون بيكسل بحجم 0.6 ميكرومتر بتنسيق بصرى بحجم 1/1.3 إنش، ومن المقرر أن يدعم المستشعر إنتاج صور بدقة أعلى فى أحدث الهواتف الذكية المميزة، مع حجم أصغر لا يتطلب نتوء بارز للكاميرا.
ويأتى المستشعر بـ Tetra2pixel التى تعزز الآداء فى ظروف الإضاءة المختلفة، حيث يعمل المستشعر فى الإضاءة المنخفضة على التحول إلى دقة 50 ميجا بيكسل بحجم بيكسل 1.2 m أو 12.5 ميجا بيكسل بحجم بيكسل 2.4 m.
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