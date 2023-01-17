تقارير: 50% من هواتف آيفون قد تُصنع فى الهند بدلًا من الصين بحلول 2027

جدة - نرمين السيد - زعمت تقارير فى شهر سبتمبر الماضى أن شركة أبل يمكن أن تحول ما يصل إلى 25%، من إنتاجها من هواتف آيفون إلى الهند بحلول عام 2025، والآن، كشف تقرير حديث فى "South China Morning Post"، أن الحصة قد ترتفع إلى 50% بحلول عام 2027.





وخفضت أبل طلبات مكونات آيفون من مورديها الصينيين، والتى بدورها أثرن سلبًا على تقديرات أربحاهم وأسعار الأسهم. وتمثل الهند حاليًا 5% فقط من إجمالى إنتاج أجهزة آيفون، بالرغم من وجود دفعة لتجميع طرز أحدث بما فى ذلك طراز iPhone 14 بعد أسابيع قليلة من بدء الإنتاج فى الصين، وتتوقع تقارير أن شركة أبل ستبدأ الإنتاج المتزامن فى الصين والهند لسلسة iPhone 15. يذكر أن الدفع من أبل لتنويع إنتاج iPhone الخاص بها بعيدًا عن الصين قد انتقل أيضًا إلى بقية محفظتها مع زيادة كمية AirPods و MacBooks المصنعة فى فيتنام بدلًا من الصين.

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