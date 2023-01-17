لسبب غريب.. نجمة أمريكية شهيرة تحرم أبناءها وأحفادها من الميراث

جدة - نرمين السيد - واشتهرت مارى أوزموند بشكل كبير مع أخيها دونى فى سبعينيات القرن الماضى، ولديها 8 أبناء و8 أحفاد، وقد انتقدت فكرة الميراث، وأوضحت أنها تدفع أبناءها للعمل بجد ليصبحوا ناجحين بمزاياهم الخاصة.

وتابعت لمجلة "يو إى ويكلى": "صراحة، لماذا ستمكن طفلك من ألا يحاول أن يكون شيئًا ما؟، لا أعرف أى شخص يصبح شيئًا إذا تم تسليمه المال تلقائيًا".

وأضافت: "بالنسبة لى، فإن أعظم هدية يمكن أن تقدمها لطفلك هى شغف البحث عن هويتهم من الداخل والعمل، لقد قمت بالعديد من الأشياء.. أحب المحاولة وأريد أن أجرب كل شىء"، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

أشارت أوزموند إلى أنها تخطط للاستمتاع بثروتها مع زوجها ستيف كريج، ومنح الباقى للأعمال الخيرية بعد وفاتها.

وأكدت أنها شعرت أن أخلاقيات العمل ضاعت عندما كان الميراث متوقعًا، لافتة إلى أن كل ما يفعله الميراث هو توليد الكسل والاستحقاق، لقد عملت بجد وسأنفق كل المال وأستمتع مع زوجى".

فى الوقت ذاته، اعترفت أوزموند بأنها تحب "تدليل" أحفادها الثمانية، ومساعدة أبنائها ماليًا عندما يحتاجون إليها، مثل مساعدتهم فى شراء سيارة.

وقالت النجمة الأمريكية البالغة 63 عامًا: "اتخذت هذا القرار أيضًا كى لا يتشاجر أفراد أسرتها بشأن كيفية تقسيم الميراث".