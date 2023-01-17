بسبب رفض أمها وقسوة الحيوانات.. إنهاء حياة غوريلا صغيرة

جدة - نرمين السيد - وأشارت حديقة الحيوان إلى أن أنثى الغوريلا الصغيرة ولدت فى نهاية العام الماضى، ولكن لم تتقبلها أمها والحيوانات الأخرى.
وكشفت الحديقة عن تدهور الحالة العامة للغوريلا الصغيرة نتيجة لانخفاض درجة الحرارة بالإضافة إلى ضعفها، كما أنها كانت تعانى من نزيف فى الرأس والتهاب السرة.
وقال خبراء بالطب البيطرى والرعاية والإدارة والسلطات البيطرية: "يجب إنهاء حياة المولود الجديد".
ولفت الحراس إلى أن الأم البالغة 35 عاما من عمرها لم تحملها من قبل كما أنه فشلت محاولات جذب الاهتمام بصغيرتها.
وأوضح الأطباء أن ذلك هو السبب فى حالة الضعف، وقال مدير علم الحيوان "كارستن زيهرر"، إنه من المعروف أن الحيوانات البرية تدرك فى مرحلة مبكرة جدا ما إذا كان نسلها يتمتع بصحة جيدة، وبالتالى ما إذا كانت تربيته تنطوى على فرصة للنجاح.
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