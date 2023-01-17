بدلا من الهاتف.. نظام تشغيل جديد يوفر خدمة الملاحة

جدة - نرمين السيد - ومن خلال التحديث الجديد، يمكن لأى ساعة ذكية تحتوى على جهاز استقبال بيانات، تحديد الموقع العالمى بالأقمار الصناعية أى الـ "جى بى إس".
ويسمح التحديث للمستخدمين بالاعتماد عليه فى التوجيه الملاحى، كما تستخدم الساعة تطبيق "Maps" للخرائط لأجل حساب الطرق وتوجيه المستخدم.
وتساعد تلك الميزة عشاق الرياضة أو أى شخص لا يحمل هاتفه أثناء سيره فى الطرق الجديدة، كما أنه يتم استعماله لدى الأجهزة التى تعمل بنظام التشغيل أندرويد.
وتحتاج الساعة الذكية إلى الاتصال اللا سلكى بالإنترنت "واى فاى"، لكن يمكن استخدام نظام الملاحة المستقل "Maps" فى أى وقت وأى مكان دون الاعتماد على الواى فاى.
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