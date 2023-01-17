أخلاقنا الجميلة.. التسامح مع الزوجة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، التسامح مع الزوجة.

وأشار الخبراء إلى أنه ليس هناك علاقة زوجية مثالية، لأن لكل طرف شخصية مستقلة لها أفكارها ونمط تحليلها للأمور.

ونصح الخبراء الزوجين بضرورة التسامح وقت الغضب، لأنه يعتمد على أساسات قوية من الثقة والحب والاحترام المتبادل بينهما.

وأضافوا أن التسامح بين الطرفين يمنحهما مساحة من الراحة النفسية ثم تقبل الآخر بإيجابياته وسلبياته، كما أن التسامح يزيد الحب والتقدير بين الزوجين، ويقلل من الخلافات والمشاكل العائلية، وبالإضافة إلى ذلك فهو يزيد الاستقرار والراحة النفسية.

وبعد الحوار والنقاش العقلانى والمنطقى يتم وقتها الوصول لقرار المسامحة عند ارتكاب أحد الشريكين خطأ بحق الشريك الآخر، ثم فتح صفحة جديدة وإغلاق الصفحة التى تحمل ذكريات سيئة ومؤلمة.

وعلى الزوجة اتباع بعض الخطوات عند "مصالحة" الزوج، منها: الاعتذار الصادق، والاستماع للزوج، وعدم المزايدة عليه، ومنحه وقت كافى للهدوء ثم إرضائه، ولا يجب تجاهله بل اختيار الوقت والمكان المناسب والتعاطف معه واحترام مشاعر غضبه.