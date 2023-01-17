تعتمد على الهندسة الاجتماعية.. أشكال جديدة للنصب احذرها

جدة - نرمين السيد - وحذر خبراء التقنية من تلك الطرق، لكونها أحدث وأذكى وسائل الاحتيال، وتسمى بـ "الهندسة الاجتماعية" ويتم خلالها التركيز على الخطأ البشرى؛ لأجل الحصول على المعلومات والبيانات بدلا من أساليب القرصنة التقنية، كما يلعب وقتها المحتال على دوافع الضحية من الخوف والطمع والفضول لأجل تحقيق أعراضه.

وبحسب أشرف العمايرة، خبير تكنولوجيا المعلومات، فإن الهندسة الاجتماعية هى أساليب نفسية واجتماعية للوصول إلى معلومات سرية وشخصية من الأشخاص المستهدفين بالاحتيال، ويلجأ المحتال إلى طعم ليصطاد به ضحيته، التى إما أن تكون راغبة فى تحقيق مكاسب مالية أو نفعية أو لديها مخاوف تجاه ما تملكه ويخشى فقدانه.

وأضاف "العمايرة" لـ "القاهرة الإخبارية": يتلقى الشخص الضحية اتصالا هاتفيا أو رسالة نصية من شخص يدعى أنه موظف بنك أو مسؤول فى جهة ما، ويبدأ فى استدراج الضحية بالمعلومات دون أن تثار الشكوك حوله، ليحتال عليه بهذه الطرق، فيما يجد المحتال استجابة من ضحيته.

وذكر خبير تكنولوجيا المعلومات، أنه يوجد شريحة كبيرة من الأشخاص غير ملمين بالأمور التقنية وعادة يستخدم المحتال طريقة تثير قلق ضحيته ومخاوفه تجاه حسابه البنكى أو بطاقته الائتمانية أو عمله الوظيفى، وهو ما يدفعه للتصرف بطريقة غير منطقية ودون تفكير فى الأسئلة التى يجيب عليها.

وأوضح أن الضحية يمنح المحتال معلومات وبيانات سرية يظن أنها غير ذات أهمية أو حساسة، مثل رقم البطاقة الائتمانية أو رقم حسابه البنكى، ليسخرها هو بطريقته فى الاستيلاء على ما يملك دون أن يواجه أى صعوبة.