كيف تحمى نفسك من الجرائم الإلكترونية؟

ولفت إلى أنه إذا لم نقم بحماية نفسنا بأنفسنا خلال أنظمة التشغيل فإن العملية مفتوحة، حيث إن هناك الكثير من اللينكات الوهمية المنتشرة التى تضغط على لينكات، مثل إعلانات خاصة بعروض وهمية وطرق لربح المال، ومن هنا يتم الاصطياد الإلكترونى.
وأضاف أحمد طارق، خلال لقائه ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية "extra news"، أنه إذا لم يتم تنزيل تطبيقات لحماية نظام التشغيل الخاص بك، سواء أندرويد أو Ios، وهنا يتم الاختراق أو تنزيل تطبيق بديل، أو تطبيقات وهمية تأخذ أذونات وهمية على الموبايل ويتم الاختراق الكامل.
وأشار إلى أنه من ناحية حماية حساباتنا على السوشيال، فإن التطبيقات البديلة والروابط الوهمية هما أهم حيث يتم من خلالهما انتهاك الخصوصية، وبين أن أهم الممارسات غير القانونية الخاصة بالجرائم الإلكترونية، هى الابتزاز الإلكترونى وانتحال الخصوصية.
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