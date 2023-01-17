لأول مرة منذ 60 عاما.. انخفاض تعداد سكان الصين

جدة - نرمين السيد - أظهرت بيانات الحكومة الصينية اليوم، الثلاثاء، أن عدد سكان البر الرئيسى للصين انخفض لأول مرة منذ 6 عقود مع انخفاض معدل المواليد الوطنى لعام 2022 إلى مستوى قياسى ما يمثل تهديدا ديموغرافيا، بآثار بعيدة المدى على النمو الاقتصادى.





وذكر مكتب الإحصاء الوطنى التابع للحكومة الصينية، وفقا لما أوردته صحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست) الصينية عبر موقعها الإلكترونى، أن عدد سكان الصين انخفض إلى 1.4118 مليار نسمة العام الماضى، حيث بلغ معدل النمو سالب 0.6 لكل ألف نسمة، حيث شمل سكان الصين 31 مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية بالإضافة إلى العسكريين لكن يستثنى الأجانب ولا تشمل هونج كونج أو ماكاو أو تايوان.

وأوضح أن عدد الوفيات تجاوز عدد المواليد فى الصين، حيث انخفض إجمالى عدد سكانها بمقدار 850 ألف شخص انخفاضًا من 1.4126 مليار فى عام 2021، مشيرا إلى أن معدل المواليد فى الصين بلغ 9.56 مليون طفل فى 2022 بانخفاض 9.98% من 10.62 مليون فى عام 2021.

ولفتت الصحيفة الصينية أن النمو السكانى يتباطأ منذ عام 2016 وعلى الرغم من أن بكين عقدت العزم على عكس هذا الاتجاه وزيادة المواليد من خلال مجموعة من تدابير دعم سياسة الإنجاب على المستويين المركزى والمحلى، إلا أنها فشلت إلى حد كبير فى إحداث فرق كبير فى زيادة الرغبة فى ذلك، مشيرة أنه فى عام 2021، خففت الصين قيود الولادة للسماح للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال، مما يمنحهم الحق فى رعاية الأطفال ومزايا أخرى وعدم معاقبة إنجاب المزيد من الأطفال بشكل فعال.

ووفقا للأمم المتحدة، فإنه من المتوقع أن تتفوق الهند عن الصين لتصبح أكبر دولة فى العالم من حيث عدد السكان هذا العام مع انخفاض عدد سكان الصين، حيث تتوقع أن ينخفض عدد سكان الصين إلى 1.313 مليار بحلول عام 2050، وأن ينخفض إلى أقل من 800 مليون بحلول عام 2100.