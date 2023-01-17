الماء المثلج.. طقوس غريبة باليابان فى بداية العام

جدة - نرمين السيد - تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى لطريقة تأدية اليابانيين طقوس "الشنتو" بالملابس البيضاء.

ورصدت اليابان خلال العام الجديد مجموعة من الرجال وهم يمارسون طقوس "الشنتو"، حيث يقومون بالاستحمام فى الماء المثلج ويهتفون قبل نزوله، اعتقادا بأن ذلك يطهر أرواحهم ويمنحهم الحظ الجيد.

وأشارت صحيفة "ديلى ميل" إلى أن هؤلاء الأفراد اجتمعوا فى ضريح "كاندا ميوجين" بطوكيو، لأجل المشاركة فى الاحتفال السنوى وتحمل الماء المثلج.

وجاء الرجال وهم فى أيديهم أوانٍ خشبية ويستخدمونها لصب الماء المثلج على أجسادهم، كما كانوا يرتدون قطعا بيضاء وعصابات رأس.

وشارك عدد كبير من الأفراد سواء رجال أو نساء فى المهرجان، وبدأوا بالرقص بشكل جنونى باختلاف أعمارهم.