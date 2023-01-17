الاتصال بالأقمار الصناعية.. مواصفات هاتف «Huawei Mate X3»

جدة - نرمين السيد - وكشفت تسريبات جديدة أن الإصدار الجديد من هواوى "Huawei Mate X3" ينتمى إلى الهواتف القابلة للطى، وفقا لموقع "Weibo".
كما تقدم الشركة ميزة مختلفة فى الإصدار الجديد وهو الاتصال بالأقمار الصناعية، والتى تسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال الرسائل عبر الأقمار الصناعية فى المناطق التى لا يتوفر بها تغطية من الشبكة الخلوية.
ويحدث وقتها اتصال الهاتف بشكل مباشر بالأقمار الصناعية، كما قدمت هواوى تلك الميزة أيضا فى "Mate 50" المسؤول عن دعم إرسال الرسائل النصية القصيرة فقط.
وتسعى هواوى فى إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطى ليشمل الإرسال والاستقبال.
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