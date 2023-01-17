خطوات الحفاظ على بطارية أجهزة الكمبيوتر واللاب توب

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أن هناك بعض أجهزة اللاب توب تحتوى على إعدادات مصممة لأجل إطالة عمر البطارية.
ومن بين طرق الحفاظ على البطارية فى الأجهزة التى تعمل بنظام تشغيل "ويندوز":
-التحكم فى وضع البطارية:
تعتبر من أسهل وأسرع الطرق التى تساعد فى الحفاظ على البطارية، والتى يتم فيها استخدام مؤشر التحكم فى "وضع الطاقة".
-تفعيل وضع السكون:
يفعل وضع السكون بعد التوقف عن العمل فى الحاسوب لفترة معينة يمكن التحكم فيها، وكلما كان الوقت المحدد أقل، كلما تم الحفاظ على البطارية لفترة أطول.
-تقليل شطوع إضاءة شاشة جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب:
لأجل الحفاظ على بطارية الحاسوب، نحتاج إلى تقليل شطوع إضاءة الشاشة، وذلك يرجع لأن الإضاءة العالية تستنفد طاقة البطارية.
-إيقاف تشغيل البلوتوث والواى فاى:
فى حالة عدم الحاجة لاستخدام طرق الاتصال اللاسلكية يمكن إيقاف تشغيلهما لتوفير طاقة البطارية.
-إدارة نشاط التطبيقات فى الخلفية:
تشغيل الكثير من التطبيقات فى الخلفية يستنفذ طاقة البطارية ويقلل عمرها ويعطل عمل الكثير من التطبيقات.
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