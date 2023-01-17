خطوات الحفاظ على بطارية أجهزة الكمبيوتر واللاب توب

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أن هناك بعض أجهزة اللاب توب تحتوى على إعدادات مصممة لأجل إطالة عمر البطارية.

ومن بين طرق الحفاظ على البطارية فى الأجهزة التى تعمل بنظام تشغيل "ويندوز":

-التحكم فى وضع البطارية:

تعتبر من أسهل وأسرع الطرق التى تساعد فى الحفاظ على البطارية، والتى يتم فيها استخدام مؤشر التحكم فى "وضع الطاقة".

-تفعيل وضع السكون:

يفعل وضع السكون بعد التوقف عن العمل فى الحاسوب لفترة معينة يمكن التحكم فيها، وكلما كان الوقت المحدد أقل، كلما تم الحفاظ على البطارية لفترة أطول.

-تقليل شطوع إضاءة شاشة جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب:

لأجل الحفاظ على بطارية الحاسوب، نحتاج إلى تقليل شطوع إضاءة الشاشة، وذلك يرجع لأن الإضاءة العالية تستنفد طاقة البطارية.

-إيقاف تشغيل البلوتوث والواى فاى:

فى حالة عدم الحاجة لاستخدام طرق الاتصال اللاسلكية يمكن إيقاف تشغيلهما لتوفير طاقة البطارية.

-إدارة نشاط التطبيقات فى الخلفية:

تشغيل الكثير من التطبيقات فى الخلفية يستنفذ طاقة البطارية ويقلل عمرها ويعطل عمل الكثير من التطبيقات.