جدة - نرمين السيد - وشهدت الهند حفلا غريبا أثار جدلا عبر السوشيال ميديا، وهو حفل زفاف فاخر لكلاب مع الالتزام بالتقاليد الهندية. وتم إقامة حفل زفاف لـ كلب جيلى يبلغ من العمر 7 أشهر على كلبة فى أليجاره بولاية أوتار براديش فى الهند. وفى بداية الحفل تم تنظيم موكب كبير فريد، من خلال قرع "الطبول" وأكاليل الزهور للعروس والعريس. وتم تبادل أكاليل الزهور وتزوج الكلبان وسط جميع الطقوس الهندية، وذلك ما وثقته وكالات الأنباء الهندية "ANI".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند.. حفل زفاف فاخر لكلبين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.