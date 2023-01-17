واتساب يطور ميزة جديدة بشأن جهات الاتصال المزعجة

جدة - نرمين السيد - ولكن مع وجود قاعدة مستخدمين أكبر، أصبح تطبيق "واتساب" المملوك لشركة "ميتا" أيضًا أرضية لإرسال رسائل تسويقية وترويجية، فى حين أن بعض الرسائل يمكن أن تكون مفيدة أو يشترك فيها المستخدم نفسه، فإن معظم هذه الرسائل هى من مرسلى البريد العشوائى.

ويمكن أن يكون تلقى الرسائل غير المرغوب فيها أمرًا مزعجًا لأنه يملأ شريط الإشعارات وغالبًا ما يجعل المستخدمين يفوتون الرسائل المهمة.

بينما بالرغم من امتلاك "واتساب" بعض الخيارات لتصفية هذه الرسائل غير المرغوب فيها، وحظر جهات الاتصال هذه عن طريق فتح الإعداد أو من خلال نافذة الدردشة، فإن الأمر يمكن أن يكون متعبًا أو يستغرق بعض الوقت، ولكن الآن لمساعدة المستخدمين فى ذلك، يضيف التطبيق اختصارًا سيسمح للمستخدمين بحظر جهة اتصال مباشرة داخل شريط الإشعارات.

يشير تقرير جديد صادر عن WABetaInfo - وهو موقع يميل إلى تتبع آخر التطورات فى "WhatsApp"، إلى أن التطبيق يعمل على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين حظر أى جهة اتصال مباشرة من إشعار رسالة الدردشة.

وفقًا للتقرير، سيقدم "واتساب" اختصارًا للحظر داخل الإشعارات، ولكن ليس دائمًا، حيث سيكون اختصار الكتلة مرئيًا فقط عندما تتلقى رسالة من جهات اتصال غير معروفة وغير موثوق بها.

هذا يعنى أنه عندما يتلقى المستخدم إشعارًا برسالة من جهة اتصال غير محفوظة، سيحصل على خيار النقر عليه وحظره.

والجدير بالذكر أن الاختصار الجديد سيكون مرئيًا فقط فى الإشعار من جهات اتصال غير موثوق بها، وبهذه الطريقة، سيتم منع المستخدمين من حظر جهات الاتصال المحفوظة أو الموثوقة عن طريق الخطأ.

ميزة الاختصار الجديدة قيد التطوير حاليًا ومن المتوقع إصدارها فى التحديث المستقبلى لتطبيق "واتساب".

فى غضون ذلك، يُقال أيضًا أن "واتساب" يعمل على اختصار جهة اتصال حظر آخر والذى سيسمح للمستخدمين بحظر جهات الاتصال بسرعة داخل خيار الدردشة فى قائمة الدردشة.

هذه الميزة هى أيضا قيد التطوير، ومع ذلك، بمجرد إصدارها، سيسمح للمستخدمين بتحديد جهة الاتصال والحظر مباشرة عن طريق تحديد جهة الاتصال> النقر على ثلاث نقاط> حظر.

وبهذه الطريقة، ستوفر الميزة على المستخدمين الوقت فى حظر جهات الاتصال غير المرغوب فيها دون فتح المحادثة.