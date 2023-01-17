إعلان حالة الطوارئ فى دالاس الأمريكية بعد هروب «نوفا»

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "رويترز" أنه تم الإبلاغ عن اختفاء أنثى الفهد، والتى تسمى "نوفا"، ويتراوح عمرها من 3 إلى 4 سنوات، نحو الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلى؛ مما أدى إلى إعلان حالة طوارئ تتعلق بإخطار جميع الموظفين بفقدان حيوان غير خطير.

وبعد ساعات من هروب نوفا، قالت حديقة الحيوان، إنه تم العثور على أنثى الفهد فى نهاية المطاف بالقرب من موئلها المحاط بالسياج.

وأضافت الحديقة: "يسعدنا أن نعلن أننا حددنا موقع أنثى الفهد المرقط "نوفا" فى حديقة الحيوان، بعد ظهر هذا اليوم، فى نحو الساعة 4:40 مساء. كانت قريبة جدا من موئلها، وتمكنت الفرق من تأمينها قبل الساعة 5:15 مساء.