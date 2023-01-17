جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "رويترز" أنه تم الإبلاغ عن اختفاء أنثى الفهد، والتى تسمى "نوفا"، ويتراوح عمرها من 3 إلى 4 سنوات، نحو الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلى؛ مما أدى إلى إعلان حالة طوارئ تتعلق بإخطار جميع الموظفين بفقدان حيوان غير خطير.
وبعد ساعات من هروب نوفا، قالت حديقة الحيوان، إنه تم العثور على أنثى الفهد فى نهاية المطاف بالقرب من موئلها المحاط بالسياج.
وأضافت الحديقة: "يسعدنا أن نعلن أننا حددنا موقع أنثى الفهد المرقط "نوفا" فى حديقة الحيوان، بعد ظهر هذا اليوم، فى نحو الساعة 4:40 مساء. كانت قريبة جدا من موئلها، وتمكنت الفرق من تأمينها قبل الساعة 5:15 مساء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلان حالة الطوارئ فى دالاس الأمريكية بعد هروب «نوفا» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.