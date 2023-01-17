توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023.. نصائح ومفاجآت سعيدة

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

حاول الاهتمام بعملك أكثر وأكثر.. كن صبورا لحل أى خلافات مع شريكك.. حاول العمل على زيادة أرباحك.

برج الثور

تحلَّ بالروح المعنوية القوية فى حياتك العملية.. تشعر بالرومانسية تجاه شريك حياتك.. لا تسرف فى زيادة إنفاقك للأموال.

برج الجوزاء

لديك طاقة كبيرة تساعدك فى تنفيذ أفكارك بسهولة.. استعد لترتيب نزهة مع شريك حياتك.. كن حذرا فى إنفاق أموالك على التسوق.

برج السرطان

عالج كثيرا من مهامك بالصبر والحكمة.. اقضِ وقتا ممتعا مع شريكك.. تحتاج إلى اتخاذ بعض القرارات المهمة بشأن زيادة دخلك.

برج الأسد

كن هادئًا؛ كى تستطيع التعامل مع مشاكل العمل.. لا تتردد فى مساعدة أحد أفراد عائلتك.. تحتاج إلى إدارة ميزانيتك، حتى لا تخسر أموالك.

برج العذراء

لا تكن متوترا حتى لا ترتكب بعض الأخطاء فى وظيفتك.. حاول ضبط الوقت فى الحيث مع أصدقائك.. تساعدك مهاراتك فى كسب مزيد من الأموال.

برج الميزان

يمكن أن تجلب لك محاضرة ما معلومات تفيدك فى عملك.. عليك التحكم فى انفعالاتك مع شريك حياتك، حتى لا تخسره.. فكر كثيرًا فى حل أى أزمة مالية تمر بها.

برج العقرب

حقق مزيدا من أحلامك بالاجتهاد والصبر.. لديك طريقة لطيفة للتعبير عن نفسك لمن تحب.. حاول اغتنام أى فرصة للحصول على مكسب مالى.

برج القوس

تحتاج إلى أخذ قسط من الراحة لاستعادة روتينك.. حاول ألا تجعل الذكريات القديمة تشعرك بالضيق.. تشعر بالاستقرار من الناحية المالية.

برج الجدى

قد يكون هناك تغيير نحو الأفضل فى مهنتك.. تشعر بالانجذاب نحو شخص ما.. فكر فى أمورك بعناية؛ لتسديد أى ديون.

برج الدلو

حاول التركيز فى أى مشروع مفيد لك.. قم بالسيطرة على أى شعور بالتوتر تجاه شريكك.. اعمل بجد لتحقيق الاستقرار المالى الذى تحلم به.

برج الحوت

تعمل بمهارة شديدة كن فخورًا بنفسك.. تحتاج إلى الجلوس بمفردك، لتقييم علاقاتك بشريكك.. كن دائما متفائلا بتحسن أحوالك المادية.