جدة - نرمين السيد - ويحتوى متجر كروم الإلكترونى على كم هائل من الإضافات، ولكن بعض الإضافات قد تسبب فى حدوث مشكلات فى بعض مواقع الويب، كما أن بعض المواقع لا تسمح بإضافات كأدوات حظر الإعلانات.
ولا يمكن للمستخدمين حاليًا إلا أن يعطلوا الإضافات أو يفعلونها لمواقع الويب جميعها معًا عن طريق إعدادات المتصفح، ولا يمكن التجكم فيها بناءً على موقع معين.
وستتيح جوجل للمستخدمين أيضًا الاستفادة من القائمة المعاد تصميمها للإضافات فى تفعيل إضافات معينة أو تعطيلها حين تصفح موقع محدد.
يذكر أن قائمة الإضافات الجديدة فى متصفح جوجل كروم ما زالت قيد التطوير المبكر، وقد لا تطلق قريبًا فى أى وقت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوجل تخطط لإطلاق ميزة جديدة لتسهيل التحكم فى الإضافات بمتصفح كروم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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