جوجل تخطط لإطلاق ميزة جديدة لتسهيل التحكم فى الإضافات بمتصفح كروم

جدة - نرمين السيد - ويحتوى متجر كروم الإلكترونى على كم هائل من الإضافات، ولكن بعض الإضافات قد تسبب فى حدوث مشكلات فى بعض مواقع الويب، كما أن بعض المواقع لا تسمح بإضافات كأدوات حظر الإعلانات.

ولا يمكن للمستخدمين حاليًا إلا أن يعطلوا الإضافات أو يفعلونها لمواقع الويب جميعها معًا عن طريق إعدادات المتصفح، ولا يمكن التجكم فيها بناءً على موقع معين.

وستتيح جوجل للمستخدمين أيضًا الاستفادة من القائمة المعاد تصميمها للإضافات فى تفعيل إضافات معينة أو تعطيلها حين تصفح موقع محدد.

يذكر أن قائمة الإضافات الجديدة فى متصفح جوجل كروم ما زالت قيد التطوير المبكر، وقد لا تطلق قريبًا فى أى وقت.