مساء dmc.. كفيف يخترع جهازا لتسهيل الحركة على فاقدى البصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية إيمان الحصرى فى برنامج "مساء dmc" الذى تقدمه على "قناة dmc، إن هناك رجلا كفيفا يدعى "سامى حسن" من محافظة الإسكندرية، اخترع جهاز لتسهيل الحركة على فاقدى البصر دون معاونة أحد.





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