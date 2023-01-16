من أوقات الفضل واللطف الإلهى.. الإفتاء تؤكد: الدعاء وقت نزول المطر مستجاب

جدة - نرمين السيد - أوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن الدُّعاءَ وقت نزول المطر مستجاب؛ فهو وقت من أوقات المِنَّةٍ والفَضْلٍ واللُّطْفٍ الإلهى، ورحمة من الله على عباده؛ كما دَلَّت على ذلك السنَّة النبوية المشرفة، فعن سهل بن سعد رضى الله عنه مرفوعًا إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «ثنتان ما تُرَدَّان: الدُّعاء عند النداء، وتحت المطر»؛ أى: عند نزوله. رواه أبو داود والحاكم.





وأضافت: "عن أبى أمامة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِى أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: عِنْدَ الْتِقَاءِ الصُّفُوفِ فِى سَبِيلِ اللهِ، وَعِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ، وَعِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ» رواه البيهقى والطبرانى".

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