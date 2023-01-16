قبل طرحه رسميًا.. تصميم هاتف Galaxy Z Fold 5 (صور)

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جدة - نرمين السيد - ويعتبر هاتف "Galaxy Z Fold 4" من أفضل الإصدارات القابلة للطى المنافسة فى الأسواق، إلا أن مشكلة خط منطقة مفصل الشاشة كانت أبرز السلبيات التى تم الإشارة إليها فى عدد من المراجعات.
وتخطط سامسونج لجلب عدد من التحسينات للجيل القادم من الهواتف القابلة للطى، والتى تتضمن تصميم جديد لمفصل الشاشة ليدعم حجب الخط الذى يظهر فى الشاشة.
وحاولت سامسونج دعم هاتف "Galaxy Z Fold 4" السابق بتحسينات فى التصميم لخفض تأثير تجعد الشاشة، إلا أن الهاتف تميز بتصميم لا يدعم الإغلاق بشكل مسطح كامل حيث يأتى مفصل الشاشة بإنحناء بسيط لخفض الضغط على الشاشة.
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