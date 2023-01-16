الأول من فبراير.. سامسونج تطرح الحافظات الواقية لهاتف Galaxy S23 Ultra

جدة - نرمين السيد - وتم نشر صورًا للحافظات الواقية لجهاز "Galaxy S23 Ultra"، والتى ستباع مباشرة من قبل سامسونج وشركائها فى البيع بالتجزئة.
وأظهرت الصور المنشورة على شبكة الإنترنت أن العلامة التجارية ستقدم نوعين من الحافظات الواقية، لجهاز Galaxy S23 Ultra.
وسيكون النوع الأول هو الغلاف العادى الإضافى، بينما سيكون الآخر عبارة عن غلاف قلاب من النمط الكلاسيكى.
ومن المقرر أن تطرح سامسونج كلا النوعين من الحافظات بالألوان التالية "الأبيض والأسود والأخضر والأرجوانى"بسعر يتم تحديده لاحقًا.
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