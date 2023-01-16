بسبب انهيار جليدى.. بريطانية تتوفى أثناء تسلقها الجبال

جدة - نرمين السيد - وجاءت تلك البريطانية البالغة 45 عاما، وهى تتنزه مع شخصين فى جبال الألب الفرنسية، لكونها عاشقة للتسلق. وأثناء تسلق البريطانية تم حصرها فى انهيار جليدى، بسبب درجات الحراراة الأكثر دفئا التى تسببت فى ذوبان التربة الصقيعية، مما زاد من خطر سقوط الصخور وأدى الأمر إلى وفاتها. وأشارت الوحدة المتخصصة فى البحث والإنقاذ فى الجبال العالية التابعة للشرطة الفرنسية، إلى وجود مرشد تم تنبيهها فى تمام الساعة الخامسة ولكنها لم تستجيب. كما تم إرسال عمال الإنقاذ وطبيب بطائرة هليكوبتر ولكن لم يتم إنقاذها، بعدما كانت تتزلج تلك المرأة وشريكها فى الشمال مع مرشد جبل مرتفع وكانا يصعدان فى كول دو تور نوار عندما حدث الانهيار الجليدى، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.

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