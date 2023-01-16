مواصفات وسعر هاتف أوبو الجديد «Oppo A78 5G»

جدة - نرمين السيد - ويأتى الهاتف بشاشة من نوع "LCD" وبقياس يبلغ 6.56 بوصة، وبدقة 1612×720 بيكسل، وجودة عرض HD Plus. ويزود الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة، تأتى الرئيسية منها بدقة 50 ميجابيكسل والأخرى بـ 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت رام، بالإضافة إلى بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات. ويطرح هاتف أوبو الجديد "Oppo A78 5G" بسعر 233 دولار أمريكى أى حوالى 6990 جنيه مصرى.

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