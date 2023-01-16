بسبب المحادثات الجادة.. قرار بحذف تطبيق «سناب كاميرا»

جدة - نرمين السيد - ويعتبر "سناب كاميرا" هو عبارة عن تطبيق كاميرا ويب، يسمح للمستخدمين بالظهور أمام الطرف الآخر خلال المحادثة.

وأشارت شركة تطبيق سناب شات إلى أن ذلك التطبيق يمكن استخدامه ككاميرا افتراضية فى محادثات الفيديو خلال صورة حيوان أو جمجمة محترقة أو نسخة غريبة، والذى كثر استخدامه خلال فترة انتشار فيروس كورونا لإضفاء حالة من المرح أثناء المحادثة.

ولجأت الشركة إلى ذلك القرار بعد شكوى المستخدمين نتيجة لعدم تمكنهم من إيقاف فلاتر الوجوه الساخرة أثناء المحادثات الجادة.

وبدءا من 25 يناير لن يتمكن المستخدمون من تنزيل "سناب كاميرا" من سناب شات، ولن يعمل على الأجهزة المثبت عليها.