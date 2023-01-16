جدة - نرمين السيد - ويعتبر "سناب كاميرا" هو عبارة عن تطبيق كاميرا ويب، يسمح للمستخدمين بالظهور أمام الطرف الآخر خلال المحادثة.
وأشارت شركة تطبيق سناب شات إلى أن ذلك التطبيق يمكن استخدامه ككاميرا افتراضية فى محادثات الفيديو خلال صورة حيوان أو جمجمة محترقة أو نسخة غريبة، والذى كثر استخدامه خلال فترة انتشار فيروس كورونا لإضفاء حالة من المرح أثناء المحادثة.
ولجأت الشركة إلى ذلك القرار بعد شكوى المستخدمين نتيجة لعدم تمكنهم من إيقاف فلاتر الوجوه الساخرة أثناء المحادثات الجادة.
وبدءا من 25 يناير لن يتمكن المستخدمون من تنزيل "سناب كاميرا" من سناب شات، ولن يعمل على الأجهزة المثبت عليها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب المحادثات الجادة.. قرار بحذف تطبيق «سناب كاميرا» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.