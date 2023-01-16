أخلاقنا الجميلة.. احذر صفات النرجسية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، صفات الشخصية النرجسية.

ويعتبر اضطرابات الشخصية النرجسية واحدة من الاضطرابات النفسية التى يتعرض لها الأفراد.

ويشعر الفرد وقتها بأهمية ذاته وأنه يعلو على الآخرين، كما يصل الأمر أحيانا إلى إلحاق الضرر بمن حوله لأجل إرضاء غروره.

وتعد الأنانية وحب الصفات من أهم صفات الشخصية النرجسية، فالأفراد يهتمون بأنفسهم إلى حد ما وذلك أمر طبيعى، لكن الشخص النرجسى هو الذى يركز على نفسه ومكاسبه الشخصية فقط.

والشخص النرجسى هو دائم التحدث عن نفسه ولا يتعاطف مع الآخرين مما يؤدى إلى بعض المشاكل فى العلاقات الاجتماعية.

وأوضح الخبراء أن ارتباط النرجسى بالآخرين قد يكون بهدف استغلالهم لأجل الحصول على ما يريده فقط، دون التفكير في كيفية تأثير سلوكه على من حوله.

ومن بين صفات الشخصية النرجسية: عدم تقبل النقد، والشعور بالتميز والتفرد، والمبالغة فى أهمية الذات، وتقليل شأن الآخرين لأجل الحصول على ما يريد، والمبالغة فى استعرض الإنجازات والمواهب والانشغال بأوهام حول النجاح والتألق وصعوبة ضبط المشاعر والسلوكيات.