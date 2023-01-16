وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد" الذى تقدمه الإعلامية آية الكفورى على شاشة "القاهرة الإخبارية"، وقال: "استخدام الواقع الافتراضى يأتى لإتقان العمل فى الواقع الحقيقى، للوصول لدجة من إتقان العمل فى المجال الجراحى والطبى للاستفادة من الموجود من تقنيات وإخضاعها للمجال الطبى من جراحة وتطوير وتشخيص".
وتابع: "مستشفى الميتافيرس افتتح يوم 7 يناير 2023 فى دبى، وعيادة الميتافيرس الجراحية افتتحت فى أبريل 2022، والهدف تقديم الرعاية الطبية المحترفة للمرضى من كل دول العالم، كما أطلقنا العيادة الجراحية لقيادة المستشفى الافتراضى، حيث تقدم العيادة خدمات متطورة من الجراحة الروبوتية والجراحة بتنقنيات الواقع الافتراضى للأورام، وجراحة التحكم والإشراف عن بعد".
واستطرد: "بعد تأسيس عيادة الميتافيرس الجراحية فى دبى واستقبال لكل الحالات من كل دول العالم، حيث يستطيع المريض الوصول إلينا عن طريق الهاتف أو كاميرات الواقع الافتراضى وشبكة الويب العادية، وليس من الضرورى أن يذهب المريض إلى الطبيب بل يمكنه أن يتواصل معنا عن بعد ومن خلال ذلك يستطيع الطبيب تشخيص الحالة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية- العلاج من خلال الهاتف.. أهم مزايا عيادة ميتافيرس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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