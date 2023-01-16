اللحوم والجبن.. سبب إلغاء تأشيرة سفر إسبانى لأستراليا

جدة - نرمين السيد - وأشارت وزارة الزراعة والمياه والبيئة إلى أنه تم إلغاء تأشيرة سفر الرجل وتغريمه 3300 دولار أسترالى أى حوالى 2300 دولار أمريكى.

وعثر ضابط فى حقيبة الرجل الإسبانى على أكثر من كيلوجرام من لحم الخنزير والجبن.

وقال وزير الزراعة "مورى وات": "أتمنى أن يندم هذا الرجل على أفعاله زيارته لأستراليا انتهت قبل أن تبدأ، وتم فرض غرامة كبيرة عليه".

وأضاف: "هذا انتهاك صارخ لقوانين الأمن البيولوجى الأسترالية، ويمكن أن يعرض الصناعات الزراعية فى أستراليا للخطر"، وأكد أن تلك القوانين تستهدف الوقاية من الأمراض.

ويذكر أن حكومة رئيس الوزراء، أنتونى البيانيز، كشفت مسبقا عن فرض العقوبات الصارمة على المسافرين فى حالة عدم الإفصاح عن الأعراض ذات الخطورة البيولوجية، ولجأت لذلك لأجل عدم انتشار الأمراض والفيروسات فى أستراليا.