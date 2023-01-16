ببطارية كبيرة.. مواصفات مبهرة لهاتف «OnePlus Nord CE 3»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف وان بلس الجديد بتصميم أنيق ومختلف عن غيره من الهواتف، ويحمل اسم "OnePlus Nord CE 3". ويطرح الهاتف بشاشة مقاومة للمياه والغبار والتى من نوع "IPS LCD" ويبلغ قياسها 6.7 بوصة، وبجودة عرض + FHD ودعم تقنية +HDR10. ويزود الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 108 ميجابيكسل، وبها مستشعرين للماكرو والعمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفى بدقة 18 ميجابيكسل. ويقترن "OnePlus Nord CE 3" ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و 512 جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بسعة 5000 مللى أمبير فى الساعة كما تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات.

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