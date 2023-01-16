محام روبوت يقتحم عالم القضاء لأول مرة فى العالم

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة إنه "سيرفع دعوى قضائية الشهر المقبل فى الولايات المتحدة، لمساعدة شخص فى دعوى ضده تتعلق بمخالفة تجاوز السرعة".

وأضافت الشركة أنه "لأول مرة فى التاريخ سيستمع روبرت إلى جميع المرافعات فى المحكمة ويقدم للمدعى عليه إجابات مناسبة وفورية"، وتعهدت أنها "ستتحمل جميع الغرامات المالية فى حالة إخفاق الروبرت فى قضية ما".

وتأسست شركة "دونت باي" وهى مطورة لبرنامج دردشة آلى للخدمات القانونية على يد عالم الكمبيوتر الذى تخرج من جامعة "ستانفورد"، جوشوا براودر، فى عام 2015، وتزعم أنها الآن "موطن" لـ"أول محامى روبوت فى العالم"، وفقا لما نقلته صحيفة "تايم ناو".

ومن المقرر عقد جلسة الاستماع فى فبراير المقبل، لكن حتى الآن لم يكشف صانعو الروبوت عن التاريخ الدقيق ومكان المحكمة واسم المدعى عليه.

وتتعلق القضية بمخالفة سرعة، تم إصدارها ضد المدعى عليه، والذى سيقول فقط الأشياء الموجهة إليه من قبل روبوت الذكاء الاصطناعي.

من جهتها، ذكرت مجلة "نيو ساينتست" العلمية والتكنولوجية، أن "روبوت الذكاء الاصطناعى سيعالج ويحلل المعلومات التى يتم الاستماع إليها فى المحكمة ومن ثم ينصح المدعى عليه بالرد من خلال سماعة توضع فى الأذن".

وعلى الرغم من أن وجود الروبوت المحامى هو بالتأكيد تجربة وتنطوى على شيء من الخطورة بالنسبة للمتهم، إلا أنها تفتح أبوابا مثيرة للاهتمام بالنسبة لمستقبل الذكاء الاصطناعي.