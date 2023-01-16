جوجل يحتفى بـ ذكرى ميلاد كريمة مختار

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جدة - نرمين السيد - وتحل اليوم السبت ذكرى عيد ميلاد الفنانة كريمة مختار، إذ ولدت عام 1934، وتميزت بأداء دور الأم فى السينما والتليفزيون، وهو الدور الذى ارتبطت به منذ بداية ظهورها، حيث رحلت عن عالمنا يوم 12 يناير 2017 بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 82 عاما.
وبدأت كريمة مختار مشوارها الفنى بالإذاعة من خلال برنامج الأطفال "باب شارو" وذلك فى فترة الخمسينات، ومن خلاله اشتهرت كصوت إذاعى مميز، يجيد تقديم الأعمال الدرامية عبر أثير الإذاعة، حتى عرض عليها المشاركة فى بعض الأفلام السينمائية، إلا أن أسرتها رفضت ذلك العرض.
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