تُنفذ الجمعة المقبل.. «ناسا» تعلن عن مهمتها الجديدة بمحطة الفضاء الدولية

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر"، إنه سيقوم اثنان من رواد الفضاء فى محطة الفضاء الدولية بالسير فى الفضاء يوم الجمعة المقبل الموافق 20 يناير لتركيب الأجهزة من أجل ترقيات نظام الطاقة فى المستقبل، وسيقوم الخبراء باستعراض العمل خلال مؤتمر صحفى بعد غدًا الثلاثاء 17 يناير فى مركز جونسون للفضاء التابع للوكالة فى هيوستن.





وستقوم "ناسا" بمعاينة السير فى الفضاء وتوفير تغطية حية لترقيات نظام الطاقة على تليفزيون "ناسا"، وتطبيق "ناسا"، والموقع الإلكترونى للوكالة.

وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية، أن المؤتمر الصحفى سيعقد فى يوم الثلاثاء 17 يناير الساعة 2 بعد الظهر (1 ظهرًا بتوقيت وسط أمريكا)، مع المشاركين التالية أسماؤهم:(دينا كونتيلا، مديرة تكامل العمليات، برنامج محطة الفضاء الدولية، وكلوى ميرينج، مدير رحلة السير فى الفضاء، وكيث جونسون، ضابط السير فى الفضاء الرئيسى).

وأشارت "ناسا" إلى أنه فى 20 يناير، ستخرج رائدة الفضاء نيكول مان ورائد فضاء وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) كويتشى واكاتا من غرفة معادلة الضغط فى المحطة لاستكمال تركيب منصتين متصاعدتين كجزء من زيادة المصفوفة الشمسية المخطط لها على الجانب الأيمن من محطة الفضاء الدولية "الجمالون".

وأضافت: "سيكمل الثنائى تثبيت منصة تركيب على قناة الطاقة 1B التى بدأت أثناء سير سابق فى الفضاء والبدء فى تثبيت منصة تركيب على قناة الطاقة 1A".

وتابعت: "ستوفر الوكالة تغطية حية تبدأ فى الساعة 7 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تبدأ عملية السير فى الفضاء فى الساعة 8:15 صباحًا ، وتستمر حوالى 6 ساعات ونصف الساعة".

ولفتت وكالة الفضاء الأمريكية إلى أن التثبيت هو جزء من سلسلة من عمليات السير فى الفضاء لزيادة قنوات الطاقة لمحطة الفضاء الدولية باستخدام صفيفات الطاقة الشمسية (iROSAs) الجديدة لمحطة الفضاء الدولية، وقد تم حتى الآن تركيب أربع أجهزة iROSA، وسيتم تركيب اثنين آخرين على المنصات المثبتة أثناء السير فى الفضاء هذا فى المستقبل.

وأكدت "ناسا" أن "مان" سيعمل كأحد أفراد الطاقم خارج المركبة 2 (EV 2) وسيرتدى بدلة غير مميزة، سيعمل واكاتا كعضو طاقم خارج المركبة 1 (EV 1) وسيرتدى بدلة ذات خطوط حمراء، وستكون عملية السير فى الفضاء هى الأولى لكل من مان وواكاتا.