«مساء dmc»: شريحة ذكية تُزرع فى الدماغ لعلاج الاكتئاب وتحسين المزاج (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية إيمان الحصرى فى برنامج "مساء dmc" الذى تقدمه على قناة "dmc"، إن صحيفة "ديلى ميل" البريطانية نشرت قصة تبدو غريبة للبعض، لكنها لا تعد غريبة فى ظل التطور العلمى والطبى الموجود فى العالم الآن، حيث نجح علماء من الولايات المتحدة الأمريكية فى ابتكار علاج غير تقليدى وغير مألوف للاكتئاب.





وأضافت الحصرى أن هذا العلاج عبارة عن شريحة إلكترونية ذكية تزرع فى الدماغ وتعمل على تحسين المزاج العام للإنسان والمساعدة فى القضاء على الاكتئاب، لافتة إلى أنها تقنية ستتسابق عليها كل الشركات لإنتاجها، حيث سيكون عليها طلب فى العالم أجمع فالاكتئاب واحد من أكثر الأمراض انتشارًا فى العالم. وأوضح المهندس محمد الحارس، خبير تكنولوجيا المعلومات خلاله مداخلة بالبرنامج، أن الهدف الأساسى من هذه الشريحة هو نقل البيانات الناتجة عن الموجات العصبية وتحليلها عن طريق التطبيقات الداعمة، وبذلك يمكن تحليل المؤشرات العصبية التى يتم نقلها، وبذلك يمكن الوقوف على الحالة المزاجية التى يمر بها الشخص.

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