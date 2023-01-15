القاهرة الإخبارية: العملات الرقمية استثمار عالى المخاطر أم بديل آمن؟

جدة - نرمين السيد - تتآكل فى هذا العالم القدرة الشرائية بسب ارتفاع التضخم، وينظر البعض إلى العملات المشفرة باعتبارها ملاذًا آمنًا للاستثمار، وتعد العملات المشفرة نوعا من النقود الافتراضية، فهى أصول متقلبة تتفاوت أسعارها بشكل مذهل، ما يجعلها ليست الخيار الأمثل للاستثمار، فضلا عن كونها نظاما غير مركزى خارج سيطرة البنوك المركوية والحكومات.





وقال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجارى الدولى، خلال مداخلته فى برنامج "مطروح للنقاش" على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن العملات الرقمية ليست عملة، لأن العملات لابد أن تعبر عن قيمة حقيقية، لكن عملة مثل بيتكوين بدأت 2022 بـ45 ألف دولار، وانتهت بـ17 ألف دولار، فهى لا تصلح لأن تكون عملة. وأضاف أن هناك تذبذبات خطيرة تحدث فى أسعار العملات المشفرة، فالعملة فى نظام الدولة تعبر عن قيمة الاقتصاد، اليورو يعبر عن الاقتصاد الأوروبى، والدولار عن الاقتصاد الأمريكى، وبالتالى تكون الدولة ضامنة وجود قيمة واقعية للعملة، لكن العملات المشفرة لا أحد يعلم من صاحبها ومن يصدر هذه العملات.

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