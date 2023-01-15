السفيرة عزيزة- احذروا الاستخدام الخاطئ لسخانات الغاز فى الشتاء «فيديو»

وأضاف "عبدالقادر"، خلال مداخلة عبر تطبيق "zoom" ببرنامج "السفيرة عزيزة"، على قناة "dmc"، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور ونهى عبدالعزيز: "المشكلات المتعلقة بهذه الأجهزة لا تحدث مرة واحدة، ولكن هناك علامات تدل على أن مشكلة ستحدث، وهى شم رائحة غاز وهو ما يعنى أن لدينا خطر قادم".
وتابع المدير الأسبق للحماية المدنية: "عندما يتم غلق جهاز التكييف تلقائيًا فإن هذا أمر يستدعى إجراء الصيانة، لأن هذا السلوك ينبئ عن وجود مشكلة فى الجهاز ويجب إجراء صيانة مع متخصصين".
إلى ذلك، أكدت الإعلامية سناء منصور، أن فصل الشتاء دائمًا ما يشهد زيادة مشكلات المياه ونسمع عن حوادث كثيرة فى هذا الوقت بسبب تسرب الغاز الطبيعى من السخانات، وهو ما يطلق عليه أحيانًا "القاتل الصامت"، حيث يؤدى هذا الأمر إلى الوفاة فى أحايين كثيرة.
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