حروب سوق التكنولوجيا.. شركات حديثة تفوقت على أخرى عمرها عشرات السنين

جدة - نرمين السيد - يشاهد الكثير من المستهلكين حول العالم، منتجات وخدمات بعض الشركات بشكل يومى، والتى باتت تسيطر على حياة الكثير منا، وأحلام بعضنا، فيما يتعلق بتجربة رحلة إلى الفضاء، أو امتلاك سيارة فارهة.





وحدد موقع البيانات "World of statistics" قائمة من أشهر الشركات التكنولوجية، وغيرها، والتى لا تزال موجودة بقوة أو ضعف تمثيلها، وشهدت العديد من التغيرات على مدى العديد من السنوات، سواء فى حصصها السوقية فى قطاعاتها أو هيكل ملكيتها.

وكانت شركة "نوكيا" الفنلندية، واحدة من القصص المثيرة لشركة وضِعت غلاف مجلة "فوربس" فى عام 2006، وكتب وقتها تحت الصورة "من يستطيع اللحاق بها فى سوق الهاواتف النقالة، مع الإشارة إلى حصتها السوقية الضخمة عالميًا، مع مليار مستخدم، ولكن التسارع التقنى عالميًا قضى سريعًا على هذه الحقائق وانهارت أعمال الشركة بعد أن أطلقت جوجل نظام "أندرويد" واعتماد شركات الهواتف عليه، مقابل تمسك "نوكيا" بنظامها الخاص، والذى لم يعد سلسًا كما كان للمستخدمين، بحسب ما ذكرته "العربية".

ولا تعتبر أعمار الشركات مقايسًا أو دليلًا على الاستمرارية والنجاح، حيث وصل عدد من الشركات إلى العالمية، وتم تأسيسه قبل سنوات فيما تكافح شركات أخرى تم تأسيسها قبل عشرات السنين.

وتمر الشركات بسنوات نمو سريعة فى البداية وفترات قوة، وقد تقضى الشيخوخة على بعضها ما لم تواكب الحداثة والتكنولوجيا وتحافظ على الاستثمار فى البحث والتطوير.

وهذه قائمة بأعمار شركات التكنولوجيا فى عام 2023:

أعمار شركات التكنولوجيا

(إنستجرام: 13، تويتر: 17 ، فيسبوك: 19، تسلا: 20، سبيس إكس: 21، جوجل: 25، نتفليكس: 26، أمازون: 29، ديل: 39، أبل: 47، مايكروسوفت: 48، سونى: 77، سامسونج: 85، نوكيا: 158).