نشط عقلك.. عليك معرفة عدد الأشخاص فى المخيم خلال 11 ثانية فقط (خدعة بصرية)

جدة - نرمين السيد - وتم اختيار الصورة التى تحتوى على الخدعة البصرية، نقلًا عن موقع "جارجان جوش"، حيث يتعين عليك تحديد كم عدد المشاركين فى معسكر التخييم.

ويمكن فقط للأشخاص الذين يتمتعون بقوة ملاحظة الوصول إلى الحل الصحيح خلال 11 ثانية فقط، وفقًا لـ "العربية".

وتحتاج هذه الألغاز عادة إلى التفكير الجيج للوصول إلى الحل لأن الإجابة لن تكون أمامك مباشرة.

فيمكنك رؤية مخيم فى الصورة بالقرب من الشاطئ وشابان يتناولان الغداء، بالقرب من النيران التى يستخدمونها لطهى الطعام ، كما يوجد قارب بالقرب من الشاطئ، لذا عليك أن تضع فى اعتبارك المناطق المحيطة بالمخيم، والتى قد تحتوى على أشخاص أيضًا.

وبدأنا الآن فى العد التنازلى، أنظر إلى الصورة بعناية، وفكر جيدًا ثم حاول الوصول للحل الصحيح.

والآن انتهى الوقت..

فإذا نظرت إلى الصورة بعناية، فستتمكن من تحديد القائمة المعلقة على الشجرة داخل صورة التخييم، فالقائمة تحتوى على أسماء 6 أشخاص، "إيدى وفينى وماكس وبيتر وليو وأليكس".

فالجواب على هذه الدعابة الدماغية هى أن هناك 6 أشخاص داخل معسكر التخييم.

يذكر أن هذه الأنواع من الألغاز تحتاج إلى التفكير الجانبى للوصول إلى الحل فى الوقت المحدد، ولاشك أنك ستشعر السعادة إذا اكتشفت الإجابة فى ثوان قليلة.