شاومى تطرح هاتفا جديدا بشاشة ضخمة وبطارية كبيرة

جدة - نرمين السيد - ويحمل اسم هاتف شاومى الجديد "Redmi Note 12 Pro +" والذى يأتى بإمكانيات قوية. ويطرح الهاتف بشاشة كبيرة بقياس 6.67 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة عرض FHD+، وتدعم الشاشة سرعة لمس 240 هرتز. ويزود هاتف شاومى الجديد بكاميرا خلفية ثلاثية، والرئيسية منها تتميز بدقتها وتبلغ 200 ميجابيكسل، ومستشعر يدعم التقريب البصرى وبه عدسة ثانوية عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل ووحدة تصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت. ويحتوى الهاتف على بطارية ضخمة تأتى بقوة 4980 مللى أمبير فى الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120 وات. ويتوفر هاتف شاومى الجديد "Redmi Note 12 Pro+" بسعر يبدأ من 370 دولار أى حوالى 10250 جنيه مصرى.

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