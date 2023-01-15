ثمنها أقل من الشقق.. عرض جزيرة للبيع بسعر خيالى

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أن تلك الجزيرة تقع فى منطقة البحر الكاريبى، ومن المعروف عنها أنها جزيرة بركانية تقع على بعد 12 ميلا من ساحل بلوفيلدز فى نيكاراجوا.

وتبلغ مساحة جزيرة "إجوانا" حوالى 5 أفدنة وتتميز بوجود أشجاز جوز الهند وأشجار الموز حول الجزيرة.

ولفتت الشركة إلى أنه يبلغ سعر الجزيرة حوالى 475 ألف دولار أى ما يزيد عن 14 مليون جنيه، على عكس متوسط سعر "الشقة" فى لندن التى تصل إلى 827 ألف جنيه إسترلينى أى 31 مليون جنيه.

ووصفت الشركة مزايا الجزيرة حيث يميزها صوت البحر الكاريبى وهو يرتطم بالساحل مما يوفر موسيقى طبيعية يومية.