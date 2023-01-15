أخلاقنا الجميلة.. كيف تتعلم الصبر؟ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، طريقة تعلم الصبر.

ويمكن للفرد تعلم الصبر من خلال تعديل السلوك وهو عبارة عن تعديل تقويمى يحتاج إلى الاستمرارية والجهود المتكررة.

ولتعليم الصبر، هناك خطوات مهمة يمكن اتباعها لأجل اكتساب أنماط سلوكية جديدة من خلال تفاعل الفرد مع بيئته والظروف المحيطة، منها:

-الشعور بقيمة ما تنجزه مهما كانت قيمة العمل الذى يتم إنجازه، لأن عدم الصبر يجعلك تشعر بقلة قيمة عملك.

-وضع الهدف أمام عينك، من خلال تذكر الهدف دائما أو الغاية من العمل لأجل تخفيف صعوبته والانتظار آملا فى الوصول للهدف.

-الحصول على الاستشارة من أهل الخبرة والأفراد المحيطة، لأن ذلك يتيح التفكير بشكل مختلف واتخاذ القرارات دون عشوائية وتصرع.

-التعامل مع الأفراد الذين يتمتعون بالصبر لأجل تعلم تلك الصفة الجيدة.

-تخصيص وقت ثابت يوميا لأجل التأمل والتكفير فى أمور الحياة.

-عدم التشويش على تنفيذ الأهداف بالقيام بأعمال جانبية أو ثانوية تبعدك عن تنفيذ هدفك الأساسى.

-الرضا يعتبر من أهم مفاتيح الوصول للصبر، والنظر دائما على الجانب المشرق، والسيطرة على الغضب.