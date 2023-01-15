فى السادسة من عمره.. طفل يطلق رصاصا على معلمه بأمريكا

جدة - نرمين السيد - وأطلق طفل يبلغ السادسة من عمره الرصاص على معلمع أثناء تواجده بالمدرسة مما أثار حالة من الذعر بين الأفراد.
وأخرج الطفل مسدسا من حقيبته بمدرسة "فيرجينيا" بأمريكا وأطلق على معلمه عمدا، وذلك ما قالته الإذاعة البريطانية.
وحذر شخص بالمدرسة المعلم لوجود طفل يحمل مسدسا معه، وتم تفتيش حقيبته ولكن لم يتم العثور على سلاح.
ويذكر أن هناك واقعة أخرى، حيث قام طفل بإطلاق الرصاص على مدرسة الصف الأول وأصيبت بجروح خطيرة.
ولفتت الشرطة إلى أنها عثرت على مسدس من طراز "Taurus" عيار 9 ملم فى الفصل، وأضافت أن ذلك المسدس تم شراؤه بشكل قانونى لوجوده فى منزلهم.
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