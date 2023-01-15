حكم قراءة القرآن بصورة جماعية

جدة - نرمين السيد - ذكرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" أن قراءة القرآن بصورة جماعية منظمة لا اعتداء فيها ولا تشويش عند التلاوة أو التعليم -كما هو معهود فى مجالس القرآن الكريم فى بعض المساجد والكتاتيب- أمر جائز شرعا، وهو من الذكر الجماعى الذى يثاب فاعله، ويتحقق به غرض التعليم والإعانة على القرآن.





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