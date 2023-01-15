مساء dmc- فاروق الباز: يوجد كواكب كثيرة جدًا شبيهة بالأرض فى الكون «فيديو»

جدة - نرمين السيد - كشف العالم المصرى الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوستن الأمريكية، عن تفاصيل اكتشاف وكالة ناسا الأمريكية لثانى كوكب بحجم الأرض، قد يكون صالحًا للسكن.





وقال "الباز" خلال مداخلة عبر "Zoom" مع الإعلامية إيمان الحصرى ببرنامج "مساء dmc" المُذاع عبر فضائية "dmc": "التليسكوب جيمس ويب الذى يسبح فى الكون، بيصور لنا حاجات أبعد جدًا مما كنا نراه، يعنى صور التليسكوب أحسن من الصور القديمة كلها بمراحل بعيدة"، موضحًا أن العدسات الموجودة فى التليسكوب قدرت توصل لنا صور عن أبعد ما فى الكون وبدقة عالية، لذلك بدأ علماء يرون أشياء جديدة لم يروها فى السابق. وأضاف مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوستن الأمريكية، أنه يوجد كواكب كثيرة جدًا شبيهة بالأرض فى الكون وتدور أيضًا حول شموسها، مشيرًا إلى أن الكوكب المكتشف حديثًا درجة بُعده عن الشمس التى يدور حولها هى نفس درجة بُعد كوكب الأرض عن الشمس، وبالتالى هناك احتمالات أن درجة حرارته معقولة، مما يسمح لنا بالحياة عليه.

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