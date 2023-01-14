تقرير: فيسبوك يكافح من أجل السيطرة على البيانات التى يجمعها

وكشف المهندسون فى تقرير مسرب، نقل عنه موقع "فايس نيوز"، أن المشكلة تكمن فى "الحدود المفتوحة" للنظام الذى بنته شركة ميتا، الشركة الأم لـ"فيسبوك".
وكتب مهندسو الخصوصية فى فيسبوك فى التقرير الذى كُتِب على ما يبدو فى العام الماضى: "تخيل أنك تحمل زجاجة حبر فى يدك، وتصبها فى بحيرة من الماء، فستجد أنها تتدفق فى كل مكان، وهنا زجاجة الحبر تمثل المزيج من جميع أنواع بيانات المستخدم بينما البحيرة ترمز لأنظمة البيانات المفتوحة لدينا. كيف يمكن أن تعيد هذا الحبر إلى الزجاجة؟ وكيف تنظمه مرة أخرى بحيث يتدفق فقط إلى الأماكن المسموح بها فى البحيرة؟".
ونتيجة لذلك، يحذر التقرير من صعوبة التأكد من أن البيانات لا تُستخدَم من المجموعات الخارجية لأغراض تتجاوز ما تسمح به اللوائح؛ مثل اللائحة العامة لحماية البيانات فى الاتحاد الأوروبى أو اللائحة العامة لحماية البيانات.
وفى طلب للتعليق، قال متحدث باسم شركة ميتا عبر البريد الإلكترونى: "تقدم لوائح الخصوصية الجديدة التى تبنتها الشركة فى جميع أنحاء العالم متطلبات مختلفة وتعكس الحلول التقنية التى نبنيها لتوسيع نطاق التدابير الحالية لدينا لإدارة البيانات والوفاء بالتزاماتنا".
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