المغرب.. عرض بقايا عظام أسد الأطلس يثير تفاعلا (صور)

جدة - نرمين السيد - ويعرف أسد الأطلس بـ "النوبى" وقد انقرضت سلالته خلال أوائل القرن العشرين، والتى استوطنت شمال إفريقيا، وفق روسيا اليوم.
وقالت وزارة الثقافة والشباب المغربية، إنه تم افتتاح معرض حول أسد الأطلس وتوقيع اتفاقية لحماية المواقع الجيولوجية.
وفى هذا السياق أشرف محمد المهدى بنسعيد، وزير الثقافة والشباب، على إطلاق معرض حول أسد الأطلس بحديقة الحيوانات بالرباط، ويهدف هذا المعرض لتقديم اللقى الأثرية لأسود الأطلس وذلك لأول مرة والتى تم اكتشافها فى المواقع الأثرية المغربية مع تسليط الضوء على تاريخها الذى يمتد اٍلى آلاف السنين.
وبعد ذلك شهدت الحديقة الوطنية تنظيم محاضرة حول أسد الأطلس بمشاركة باحثين ومتخصصين فى علوم ما قبل التاريخ، قبل أن يتم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة الانتقال الطاقى والتنمية المستدامة تهدف لحماية المواقع الجيولوجية.
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