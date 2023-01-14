دار الإفتاء: يوجد 3 علامات للمؤمن الصادق

جدة - نرمين السيد - وقالت دار الإفتاء إن علامات المؤمن الصادق، هى:

علامات المؤمن الصادق

أولًا: إذا نظر فى آيات الله اعتبر.

ثانيًا: إذا صمت تفكَّر.

ثالثًا: إذا تكلَّم ذكر الله.

يذكر أن دار الإفتاء المصرية تنشر بصفة مستمرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" العديد من النصائح والفتاوى المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية لفهم صحيح الدين وإرشادات عامة فى شتى مناحى الحياة كنصائح تربوية للآباء من أجل التربية السليمة لأبنائهم وأيضًا نصائح للأزواج من أجل حياة زوجية سعيدة وتفاهم بين الطرفين والابتعاد عن الخلافات.