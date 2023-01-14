عادل حمودة: الرقائق الإلكترونية تحكمت فى كل جهاز له مفتاح تشغيل وإيقاف

جدة - نرمين السيد - وأضاف: "جهاز تحديد الموقع فى السيارة وكثافة المرور، الكمبيوتر الداخلى فى السيارات الذى يحدد مواعيد الصيانة، وتغيير قطع الغيار والاستشعار عن بعد لمنع اصطدام السائق، والكاميرات التى تكشف ما وراء السيارة إذا ما رجعت للخلف".

وتابع خلال برنامجه "واجه الحقيقة" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "أفران الميكروويف، غسالات الاطباق، أجهزة التلفزيون، كاميرات المراقبة، الأجهزة الطبية، مثلا، الصواريخ التى تطارد الطائرات ولا تتركها الا إذا اصابتها، التحكم فى حاملات الطائرات النووية".

وأردف: "كل ما يعتمد على الذكاء الصناعى لا يستغنى عن الرقائق الالكترونية، يوماً بعد يوم أصبحت صناعة الرقائق أكثر تعقيدًا، يتطلب إنتاجها مزيد من التخصص".

وذكر أنه من هنا ظهرت شركات تركز على جزء محدد من الشريحة، الشركات الأمريكية تصممها، الشركات اليابانية توفر المواد الكيميائية التى تحتاجها، لكن، الأهم هو عملية تصنيع الرقائق نفسها التى برعت فيها تايوان.

واستكمل: "لا يقتصر التفوق التايوانى على التصنيع فقط والبحث والتطوير وجذب الاستثمارات الأجنبية لتوسيع حجم السوق والسبق فى المنافسة، بالطبع انتاج هذه الرقائق ليس سهلًا ويحتاج إلى تكنولوجيا متطورة فى التصنيع والتصغير لتحريك الذرات إلى حد وضع مليار أو عشرة مليارات من الترانزستور فى شريحة واحدة".